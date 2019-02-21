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Kayınvalidesini tüfekle yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 23:51 | Son Güncelleme

Kayınvalidesini tüfekle yaraladı

Kayınvalidesini tüfekle yaraladı

Kahramanmaraş'ta babasının evine dönen eşini almaya giden Y.E.Y. av tüfeğiyle kayınvalidesini yaraladı.

Alınan bilgilere göre, Y.E.Y. evden ayrılarak baba evine dönen eşini almak için Şehit Evliya Mahallesi'ndeki ikamete gitti.

Burada henüz belirlenemeyen nedenle damat Y.E.Y. kayınvalidesi Halime Akboğa'ya (53) av tüfeğiyle ateş etti.

Bacağından yaralanan Akboğa, yakınlarının çağırdığı 112 Acil Servis ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Y.E.Y'yi gözaltına aldı.

Kayınvalidesini tüfekle yaraladı

Kayınvalidesini tüfekle yaraladı

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Anahtar Kelimeler:
damat Kahramanmaraş kayınvalide yaralama

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