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Kayınvalidesini vuran sanığa hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2020 10:21 | Son Güncelleme

İstanbul Fatih’teki ikametine eşyalarını almak üzere gittiğinde karşılaştığı kayınvalidesini vuran ve yere ateş ettiğini söyleyerek kendini savunan tutuksuz sanık yargılandığı davada, 3 ayrı suçtan 8 yıl hapis ve bin 200 lira hapis cezasına çarptırıldı.Eşyalarını almak üzere İstanbul Fatih’teki evine giden ve evde karşılaştığı kayınvalidesi Yurdagül Ertan’a silahın kabzası ile vurup, “Seni öldürürüm, sülaleni doğrayacağım, ne çocuğun kalacak ne kimsen, karım buraya gelecek o buraya gelsin onu da öldüreceğim seni de” diyerek sağ ve sol baldırına iki kez ateş ederek kaçan Ümüt Akıncı’nın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul Fatih’teki ikametine eşyalarını almak üzere gittiğinde karşılaştığı kayınvalidesini vuran ve yere ateş ettiğini söyleyerek kendini savunan tutuksuz sanık yargılandığı davada, 3 ayrı suçtan 8 yıl hapis ve bin 200 lira hapis cezasına çarptırıldı.
Eşyalarını almak üzere İstanbul Fatih’teki evine giden ve evde karşılaştığı kayınvalidesi Yurdagül Ertan’a silahın kabzası ile vurup, “Seni öldürürüm, sülaleni doğrayacağım, ne çocuğun kalacak ne kimsen, karım buraya gelecek o buraya gelsin onu da öldüreceğim seni de” diyerek sağ ve sol baldırına iki kez ateş ederek kaçan Ümüt Akıncı’nın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada müşteki Yurdagül Ertan’ın avukatı hazır bulunurken, sanık ile avukatı katılmadı.
Önceki beyanlarını tekrar ettiklerini dile getiren müşteki avukatı, “Bize göre eylem, kasten öldürmeye teşebbüstür. Bu nedenle mütalaaya katılmıyoruz. Ayrıca bize göre dosyada eksik olan deliller vardır. Biz bunları bildirmiştik, onların toplanmasını ve aksi halde sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ümüt Akıncı’yı ‘kasten yaralama’ suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Akıncı’yı ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçundan 2 yıl hapis ve bin 200 lira adli para cezasına çarptıran mahkeme, ‘tehdit’ suçundan ise 8 ay hapse mahkum edilmesine hükmetti.

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