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Kayınvalidesinin evini yakarken kameraya yakalanan damat adliyeye sevk edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 12:25 | Son Güncelleme

Samsun’da boşanma aşamasındaki eşinin annesini evini yakarken güvenlik kamerasına yakalanan damat polisteki sorgusunu ardından adliyeye sevk edildi.

Kayınvalidesinin evini yakarken kameraya yakalanan damat adliyeye sevk edildi

Samsun’da boşanma aşamasındaki eşinin annesini evini yakarken güvenlik kamerasına yakalanan damat polisteki sorgusunu ardından adliyeye sevk edildi. polise yakalandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi’nde önceki gece saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y.’ye (75) ait evde küçük çapta yangın çıktı. Kundaklama olma ihtimali üzerine olay polise haber verildi. Yangın söndürülürken, polis güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinden yangını bir kişinin gazete kağıdını tutuşturup pencereden içeri atarak çıkardığını tespit etti. Yapılan araştırma sonucu yangını çıkartan kişinin ev sahibi M.Y.’nin kızı S.P. (46) ile evli olup boşanma aşamasında olan damadı A.P. (55) olduğu belirlendi.
İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili A.P.’yi yakalayarak gözaltına aldı. İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğinde sorgusu tamamlanan A.P., "kundaklama ve genel güvenliği tehlikeye düşürmek, ailesi iç şiddet" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Gazetecilerin, "Evi neden yaktınız?" sorusuna A.P. "Bir bilsem" diye cevap verdi.

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