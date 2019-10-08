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Kayıp 15 yaşındaki gencin ailesi çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 00:05 | Son Güncelleme

Adıyaman’da ‘Okula gidiyorum’ diyerek evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki gencin ailesi, çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor.Bahçelievler Mahallesi’ndeki evlerinden 4 gün önce sabah okula gitmek için çıkan lise 1.

Kayıp 15 yaşındaki gencin ailesi çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor

Adıyaman’da ‘Okula gidiyorum’ diyerek evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki gencin ailesi, çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor.
Bahçelievler Mahallesi’ndeki evlerinden 4 gün önce sabah okula gitmek için çıkan lise 1. sınıf öğrencisi Mahmut Gazi Akıncı’dan (15) bir daha haber alamayan ailesi, emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 4 gündür çocuklarından haber alamayan aile, yakınlarıyla beraber Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne gelerek, çocukları ile ilgili bilgi aldı. Aile, emniyetin önünde çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor.
Baba Latif ve anne Zeliha Akıncı, “Cuma günü okula gidiyorum diye çıktı ve bir daha da geri dönmedi. O günden bu yana kendisinden haber alamadık. Endişeli bir şekilde bekliyoruz. Bu akşam emniyete gelerek iyi bir haber almak istedik ama ne yazık ki daha bir gelişme yokmuş. Polisler de her yerde arıyor, bizler de her yerde arıyoruz ama daha bulamadık. Ölü mü sağ mı bilmiyoruz, elimiz kolumuz bağlı bir şekilde bekliyoruz” diye konuştular.

Kayıp 15 yaşındaki gencin ailesi çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor

Kayıp 15 yaşındaki gencin ailesi çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor

Kayıp 15 yaşındaki gencin ailesi çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor

Kayıp 15 yaşındaki gencin ailesi çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor

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