Kayıp 2 çocuk annesi aranıyor

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde şizofreni tedavisi gördüğü belirtilen Elif B. (43), dün akşam saatlerinde evinden ayrıldı. Bir daha dönmeyen Elif B. için ailesi kayıp başvurusunda bulundu.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde oturan 2 kız çocuk annesi Elif B., dün saat 17.00 sıralarında evinden ayrıldı ve bir daha dönmedi. Elif B.'ın dönmemesi üzerine ailesi tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunuldu. Elif B.'ın bir süredir şizofreni tedavisi gördüğünü belirten ailesi, sağlığından endişe ettiklerini ve kendisini görenlerin polis veya jandarmaya haber vermelerini rica etti.

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