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Kayıp 2 dağcı işte böyle aranıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 12:21 | Son Güncelleme

Uludağ’da iki gündür kayıp olan dağcıları arama çalışmaları 36’ıncı saatinde hem karadan hem devam ediyor.

Uludağ’da iki gündür kayıp olan dağcıları arama çalışmaları 36’ıncı saatinde hem karadan hem devam ediyor. Zorlu şartlar altında aramalarına hız kesmeyen ekipler, kayıp 2 dağcıyı işte böyle arıyor.
Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki Mert Alpaslan ve 37 yaşındaki Efe Sarp isimli iki amatör dağcı 34 SK 2280 plakalı araçlarıyla Uludağ Oteller Bölgesine geldi. Burada kısa süre iki arkadaş gezindikten sonra araçlarını Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı önüne bıraktı. Ailelerine whatsapptan Uludağ’ın zirvesini gösteren fotoğraf yollayarak, ’’Biz Buraya Gidiyoruz’’ diyen iki amatör dağcı Oteller Bölgesinden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan zirveye doğru akşam saatlerinde yola çıktı. Havanın kararmasını aldırış etmeyen iki dağcı yoğun kar yağışı ve soğuk havayı aldırış etmeden yola koyuldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde sisin etkili olmasıyla beraber yönlerine kaybeden iki dağcı zirve yolunda kayboldu. Saatin geç olması ve iki kayıp dağcıdan haber alamayan aileleri Jandarma ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri kayıp iki dağcıyı bulmak için arama çalışması başlattı. Fakat olumsuz hava şartları nedeniyle ekipler gece çalışmalarına ara vererek sabahın ilk ışıklarında tekrardan takviye gelen, JÖH, AKUT, BAKUT, NAK, ANDA ve İHH ekipleriyle beraber çalışmaya başladı. İkinci günde hava şartlarının olumlu şekilde gitmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu sabah saatlerine kadar aralıksız sürdürdü.
Kayalıkların arasında, ekipler böyle arıyor
Havanın olumsuz etkisine rağmen arama çalışmalarını aralıksız devam eden ekipler Uludağ’ın zorlu şartlarına rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Uludağ’ın zirvesine yakın kısımlarda, kayalıklarda bakılmadık yer bırakmayan ekipler adeta zamanla yarış içerisinde. Hava soğukluğunun eksi 10 dereceye düşmesine rağmen çalışmalar devam ediyor. Ekipler arama çalışmalarını Göller Bölgesinin yakınlarında kurdukları acil yardım çadırı ve koordinasyon merkezinden yönetirken, bölgenin çevresinde bulunan sarp kayalıklardan ve engebeli yamaçlardan oluşan bölümde arama çalışmalarını halat sistemiyle devam edildiği öğrenildi.

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