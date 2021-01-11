Kayıp 20 keçi ormanda bulundu

Mersin’in Aydıncık ilçesinde kayıp 20 keçi, ahırdan 5 kilometre ilerdeki ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karaseki Mahallesinde ikamet eden bir şahıs, ilçe Jandarma Komutanlığına müracaat ederek, kendisine ait 20 keçinin ahırda olmadığını, tüm aramalara rağmen bulamadığını bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, bölgede arama yaptı. Hırsızlık üzerinde de duran ekipler, keçileri ahırdan 5 kilometre uzakta ormanlık alan içerisinde buldu.

Ekipler, kontrollerin ardından keçileri sahibine teslim etti.

