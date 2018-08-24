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Kayıp 3 çocuk, birbirlerine sarılmış halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.08.2018 20:57 | Son Güncelleme

AĞRI'nın Patnos ilçesinde kaybolan, yaşları 11-13 arasındaki 2 kardeş ve kuzenleri, Günbeli köyüne 450 metre uzaklıkta üzerleri ıslak, birbirlerine sarılmış uyur vaziyette halde bulundu.

Semih YARDIMCI/PATNOS (Ağrı), (DHA)- AĞRI'nın Patnos ilçesinde kaybolan, yaşları 11-13 arasındaki 2 kardeş ve kuzenleri, Günbeli köyüne 450 metre uzaklıkta üzerleri ıslak, birbirlerine sarılmış uyur vaziyette halde bulundu. Patnos ilçesine bağlı Günbeli köyünde yaşayan Kaya ailesinin çocukları Muhammed, Rojhat ve Taner Kaya, dün saat 09.00 sıralarında evlerinden ayrıldı. Akşama kadar eve dönmeyen çocuklardan haber alamayan iki aile, durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine Ağrı İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Patnos İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, itfaiye ve köy halkı çocukları aramaya başladı. Patnos ile Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Karakaya köyü arasındaki yaklaşık 7-8 kilometre mesafede başlatılan arama sonucu, kayıp olan çocuklar Günbeli köyüne yaklaşık 450 metre mesafede üzerleri ıslak, birbirlerine sarılmış uyur halde bulundu. Çocuklar, Patnos Devlet Hastanesi'nde yapılan muayenenin ardından ailelerine teslim edildi.

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Kayıp 3 çocuk, birbirlerine sarılmış halde bulunduKayıp 3 çocuk, birbirlerine sarılmış halde bulundu
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