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  4. Kayıp 3 kız çocuğu bulunmuştu! Kızların aileleri yaşananları anlattı

Kayıp 3 kız çocuğu bulunmuştu! Kızların aileleri yaşananları anlattı

10.08.2021 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel, Efsa Yüksel ve Nazar Memiş bulundu. Üç kız, ailelerine teslim edildi. Nazar Memiş'in babası Özay Memiş, "Kızlar bütün gece gezmişler. En son sahilde bir yerde uyumuşlar. Çevrelerinde yabancılar olduğu için bizi aramaya çekinmişler. Dün gece kızımla birlikte uyuduk" dedi. Öte yandan 3 kızın Kore'ye gitmek istedikleri için evden çıktıkları iddia edildi.

Kayıp 3 kız çocuğu bulunmuştu! Kızların aileleri yaşananları anlattı

Hadımköy'de evden piknik yapmak için çıkan 2'si kardeş 3 kız Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) geçen pazar akşam saatlerinde kayboldu. Üç kız, kaybolduklarından itibaren aileleri, çevredekiler ve polis tarafından her yerde arandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce kızları bulmak için özel ekip kuruldu. Özel ekibin çalışmaları sonucu 3 kız dün akşam saatlerinde, Avcılar ile Küçükçekmece arasında bulunan bir parkta bulundu.

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"DÜN GECE KIZIMLA BİRLİKTE UYUDUK"

Kızının bulunduğu için çok mutlu olduğunu söyleyen Nazar Memiş'in babası Özay Memiş, "Dünden beri çok üzgündüm. Kızım pikniğe gittiklerini anlattı. Aralarında uzak bir yere gidelim demişler. Hava karardığı içinde geri dönememişler. Bütün gece gezmişler. En son sahilde bir yerde uyumuşlar. Çevrelerinde yabancılar olduğu için bizi aramaya çekinmişler. Dün gece kızımla birlikte uyuduk. Şükür kavuştuk" dedi.

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"NAZAR BENİ İLK GÖRDÜĞÜNDE AĞLAMAKTAN KONUŞAMADI"

Nazar Memiş'in annesi Semiha Memiş, "Kızımın bulunduğunu duyduğumda dünyalar benim oldu. Evden nasıl çıktığımı bilmiyorum. Duygularımı tarif edemem. Nazar beni ilk gördüğünde ağlamaktan konuşamadı. Dün gece birlikte uyumak istedi. Nazar şu an çok pişman. Lunapark görevlisi Kadıköy'de oturuyormuş ve bizim kızları görmüş. Hemen ihbar etmiş" diye konuştu.

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"KIZLAR ARANDIKLARINI BİLMİYORMUŞ"

Eslem Tuana Yüksel, Efsa Yüksel'in anne Semra Yüksel, "Çok şükür kızlar başlarına bir şey gelmeden bulundu. Çocuklar sahile gitmiş dolaşmak için. Arandıklarına dair de bir bilgileri yokmuş" ifadelerini kullandı.

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KORE HAYALİYLE EVDEN ÇIKTILAR

Öte yandan, geceyi Avcılar sahilde geçirdikleri belirtilen 3 kızın Kore'ye gitmek istedikleri için evden çıktıkları öğrenildi.

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu bulunduHadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu

DHA

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