Kayıp 300 köpek için suç duyurusu

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde 300 köpeğin kaybolduğunu iddia eden hayvanseverler, köpeklerin kaybolduğu çöplük alanında incelemelerde bulunup, Lüleburgaz Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birim Sorumlusu A.E. hakkında görevi kötüye kullandığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Lüleburgaz’da aralarında Doğal Yaşam ve Sanat Derneği, Hayvan Hakları İçin Birleşim Hareketi ve Altın Patiler üyelerinin de bulunduğu grup, 8 Kasım Mahallesi’ndeki eski çöplük alanında incelemelerde bulundu. Belediye envanterine kayıtlı olmayan uyuşturucu iğnelerin bulunduğu iddia edilen noktada inceleme yapan gruptan Hayvan Hakları İçin Birleşim Hareketi Başkanı Mehtap Özer, eski çöplük alanında acil tedaviye ihtiyaç duyan 80 hayvanın, 300 köpeğin kaybolduğu iddiasından daha önce İstanbul’daki hayvan severler tarafından alındığını ve tedavi ettirildiğini belirtti.

"Haziran ayında köpekleri belediye topladı"

Kendilerinin Haziran ayından sonra eski çöplük alanındaki köpek sayısında azalma olduğunu fark ettiklerini belirten Özer, "Geride kalan hayvanlar tedavi edilmeye ve tok tutulmaya çalışılıyordu. Haziran ayının üçüncü haftası belediye ekipleri, yüksek dozda uyuşturucu ihtiva eden iğnelerle hayvanları topladılar. Biz buraya girdiğimiz zaman binlerce köpek vardı. Kapıda 24 saat güvenlik olan, izinle girilebilen yerde 300’den fazla hayvan nasıl yok ediliyor. Bunu biz sorduğumuz zaman basını çağırıp ‘Hayvan severler hayvanları yok ediyor’ deniliyor. Hayvan severler bu hayvanları alsa davul çalarak duyurur. Der ki, biz bu hayvanları aldık şu bölgeye götürdük. Ama burada böyle bir durum yok. Hayvanlarımız yok. Hayvanlarımız, uyuşturucu verildiği ve çoğunda enfeksiyon olduğu için kuvvetle muhtemel dayanamadılar” diye konuştu.