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Kayıp 5 milyonluk mazot iddiasında yeni gelişme genel müdür görevden alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2019 15:09 | Son Güncelleme

Tekirdağ Ulaşım A.Ş.

Tekirdağ Ulaşım A.Ş. (TEKULAŞ) Genel Müdürü ve bazı şirket yöneticileri görevden alındı.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ve Çorlu şehir merkezinde bir bölümü resmi bir bölümü hususi plakalı olmak üzere toplam 155 otobüsle toplu taşıma hizmeti veren TEKULAŞ ile ilgili olarak ortaya atılan yaklaşık 5 milyon TL değerinde 700 tonu aşkın mazotun kayıp olduğu iddiası konusunda yeni bir gelişme daha yaşandı.
Kayıp mazota ilişkin olarak Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, TEKPARK ve TEKULAŞ Genel Müdürü Ali Osman Yaşar’ın da aralarında olduğu 5 şirket yetkilisini görevden aldı.
Konuyla ilgili olarak Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü de kaydedildi.

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