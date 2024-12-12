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  4. Kayıp ABD vatandaşı Suriye'de bu halde bulundu! İşkence merkezinde tutulmuş...

Kayıp ABD vatandaşı Suriye'de bu halde bulundu! İşkence merkezinde tutulmuş...

12.12.2024 14:54
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Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin yankıları hala devam ederken Suriye'de kaybolan bir ABD vatandaşı Şam'ın güneyindeki bir köyde bitkin halde bulundu. Travis Pete Timmerman'ın 7 ay önce Lübnan ve Suriye arasındaki dağlarda kalırken sınırda güvenlik güçleri tarafından yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Kayıp ABD vatandaşı Suriye'de bu halde bulundu! İşkence merkezinde tutulmuş...

Suriye’de kaybolan ABD vatandaşı Travis Pete Timmerman, Sednaya Hapishanesi’nden çıktı. AA'nın haberine göre Timmerman, rejimin Sednaya Hapishanesi'nden çıktıktan sonra Perşembe günü (12 Aralık) Şam şehrinde bulundu.

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ŞAM'DAKİ İŞKENCE MERKEZİNDE TUTULMUŞ

Timmerman, Şam'da rejimin güvenlik birimlerine ait "Filistin Şubesi" adlı gözaltı ve işkence merkezinde tutulduğunu belirtti.

ABD'nin Missouri eyaletinden olduğunu kaydeden ve "hac ibadeti" için ABD'den yola çıktığını ifade eden Timmerman, martta Avrupa'ya gittiğini, mayısta Lübnan'ın Zahle kentine geldiğini ve sonrasında Suriye'ye gittiğini anlattı.

Timmerman'ın açıklamaları sırasında, eve gelen yerel bir güvenlik ekibi Timmerman'ı araçla götürdü.

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ABD'deki Missouri eyaletinin polis yetkilileri, Timmerman ile en son temasın 2 Haziran'da kurulduğunu bildirmişti. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre, 2 Haziran'dan bu yana kayıp olan Timmerman, en son 28 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Uluslararası Baptist Kilisesi'nde görülmüştü.

Budapeşte polis yetkilileri ise Timmerman hakkındaki kayıp ilanını 26 Ağustos'ta vermişti.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
suriye Şam abd
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