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Kayıp adamın cesedi 22 yıl sonra Google Earth sayesinde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 12:05 | Son Güncelleme

Kayıp adamın cesedi 22 yıl sonra Google Earth sayesinde bulundu

ABD'nin Florida eyaletinde 22 yıl önce ortadan kaybolan William Moldt'un göle batan aracı içindeki kalıntılarına "Google Earth" sayesinde ulaşıldı.

BBC'nin haberine göre, 7 Kasım 1997'de Lantana kasabasındaki gece kulübünden dönerken ortadan kaybolan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Moldt'un aracı, Google Earth sayesinde bir gölde tespit edildi.

Moldt'un kaybolduğu Wellington kasabasının eski sakinlerinden bir kişi, Google Earth üzerinden bölgeyi araştırırken civardaki gölün içinde araç bulunduğunu fark etmesi üzerine o bölgede ikamet eden bir kişiyi durumdan haberdar etti.

Bölgenin yeni sakini, drone ile gölde araba olduğunu teyit ederek polisle irtibata geçti.

28 Ağustos'ta gölden çekilen aracın içinde kemik kalıntılarına ulaşıldı ve bir hafta sonra da bu kalıntıların Moldt'a ait olduğu ortaya çıktı.

Palm Beach County Şerifi ofisinden yapılan açıklamada, Moldt'un aracının kontrolünü kaybettiğinin ve göle uçtuğunun düşünüldüğü aktarıldı.

Polis, Moldt'un kaybolması üzerine yapılan ilk soruşturma sırasında böyle bir durum olabileceğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını belirtti.

ABD'de sonuçsuz kalmış kayıp vakalarına dair çevrim içi verilerin kayıtlı olduğu "Charley Project" internet sitesinde, "aracın, 2007 yılından beri Google Earth'teki bölgeye ait uydu görüntüsünde açık şekilde yer aldığı ancak bu zamana kadar kimse tarafından fark edilmediği" ifade edildi.

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