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Kayıp adamın cesedi denizde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.12.2018 19:56 | Son Güncelleme

ORDU'nun Ünye ilçesinde, dünden beri kendisinden haber alınamayan İsmail Kartal'ın (60) cansız bedeni denizde bulundu.

Kayıp adamın cesedi denizde bulundu

Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), (DHA) - ORDU'nun Ünye ilçesinde, dünden beri kendisinden haber alınamayan İsmail Kartal'ın (60) cansız bedeni denizde bulundu.
Ünye ilçesinde dünden beri kendisinden haber alınamayan İsmail Kartal'ın bulunması için ailesi karakola giderek kayıp başvurusu yaptı. En son sahildeki iskele bölgesinde görülen Kartal'ın bulunması için ilçeye Samsun'dan sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri ve Büyükşehir Belediyesi sualtı ekipleri denizde arama yaptı. Aramalarda, Kartal'ın cansız bedenine ulaşıldı. İntihar ettiğinden şüphelenilen Kartal'ın cesedi otopsi için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayıp adamın cesedi denizde bulundu

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