HABER

Kayıp adamın cesedi ormanda gömülü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 11:20 | Son Güncelleme

Bursa’da mayıs ayında kaybolan adamın ormanlık alanda gömülü vaziyette cesedi bulundu.

Kayıp adamın cesedi ormanda gömülü bulundu

Bursa’da mayıs ayında kaybolan adamın ormanlık alanda gömülü vaziyette cesedi bulundu. Arkadaşları tarafından öldürüldüğü tespit edilen adamın katil zanlıları tutuklandı.
30 yaşındaki G.D’nin ailesi kendisinden haber alamayınca 5 Mayıs tarihinde polise kayıp başvurusunda bulundu. G.D’nin bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, uzun süren araştırmalar neticesinde şahsın en son Fidyekızık Mahallesi Erikyayla Sokak’ta görüldüğünü tespit etti. Sokağı inceleyen ekipler, ormanlık alanda da çalışma yürütmeye başladı. G.D’nin cesedi ormanlık alanda gömülü vaziyette bulundu. Cesedi inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, G.D’nin başından ve sırtından av tüfeği ile vurulduğunu belirledi.
G.D’nin cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, cinayet ekipleri bu sefer şüphelilerin peşine düştü. G.D’nin arkadaşları M.Z. (31) ve İ.E.T. (29) tarafından öldürülğü tespit edildi. Şahısların yakalanması için harekete geçen ekipler, şüphelilerden İ.E.T’nin olaydan sonra farklı suçlardan yakalanarak tutuklandığını fark etti. M.Z’nin peşine düşen polis, kısa süre içinde şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlıların cinayeti alacak verecek yüzünden işledikleri öğrenildi.
Öte yandan şüphelilerin G.D’yi öldürürken kullandıkları suç aleti silah ise bekçiler tarafından M.Z’ye ait olan araçta bulundu. Bekçiler şüphelilerin G.D’yi gömmek için kullandıkları kazma ve küreği de aynı araçta buldu. Gözaltına alınan M.Z. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayıp adamın cesedi ormanda gömülü bulundu

Güzel yıldızın kıyafetleri dudak uçuklattı! Güzel yıldızın kıyafetleri dudak uçuklattı!
(Özel) Hostes kıyafetindeki fuları, tabutunun başına konuldu(Özel) Hostes kıyafetindeki fuları, tabutunun başına konuldu
Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandıOtomobillerin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.