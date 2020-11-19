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  4. Kayıp ailenin sırrını polis ekipleri çözdü

Kayıp ailenin sırrını polis ekipleri çözdü

19.11.2020 10:56 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kendilerinden bir süredir haber alınamadığı iddia edilen 5 kişilik aile için harekete geçen polis ekipleri yaptıkları araştırma sonucu ailenin memleketi Hatay’a gittiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendi.Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 1379 no’lu sokak üzerinde meydana geldi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kendilerinden bir süredir haber alınamadığı iddia edilen 5 kişilik aile için harekete geçen polis ekipleri yaptıkları araştırma sonucu ailenin memleketi Hatay’a gittiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendi.
Olay, Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi 1379 no’lu sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi binaya yeni taşındıkları öğrenilen 5 kişilik aileden bir süredir haber alamadı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin sokağa girmesiyle birlikte evlerinden ve pencerelerinden çıkan mahalleli merak ile olan biteni izledi. Savcılık talimatı ile ailenin haber alınamadığı eve giren ekipler, evde hiç kimseyi bulamadı. Konu ile ilgili çalışma başlatan Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ise 5 kişilik ailenin yaklaşık 3 gün önce memleketi Hatay’a gittiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrendi.

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