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Kayıp alzaymır hastası 1 gün sonra bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 11:18 | Son Güncelleme

Zonguldak Alaplı Doğancılar Mahallesi’nde ikamet eden 72 yaşındaki Hayriye Turan isimli kadın dün sabah günü evinden ayrılarak kayboldu.

Zonguldak Alaplı Doğancılar Mahallesi’nde ikamet eden 72 yaşındaki Hayriye Turan isimli kadın dün sabah günü evinden ayrılarak kayboldu. Kayıp kadın evinden 300 metre uzaklıkta baygın şekilde bulundu.
Alzaymır hastası olan Hayriye Turan, dün sabah saatlerinde evden ayrıldı ancak geri dönmedi. Yaşlı kadının gidebilecek olduğu her yere bakan yakınları, hayatından endişe duyduklarını dile getirdi. Kaybolan kadını bulabilmek için mahalleli de seferber oldu. Köylü vatandaşların da desteğiyle bölgede geniş çaplı arama tarama çalışması başlatıldı. Çalışmalar neticesinde alzaymır hastası yaşlı kadına gece saat saat 00.30 civarlarında evinden 300 metre ilerde belediye ait kapalı alanda baygın şekilde bulundu. Yaşlı kadın, sağlık ekiplerince yapılan sağlık kontrolleri sonrasında ailesine teslim edildi.

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