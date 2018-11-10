Kayıp alzaymır hastası 12 gün sonra ölü bulundu

Kastamonu'nun Abana ilçesinde 12 gündür haber alınamayan 81 yaşındaki alzaymır hastası, ölü olarak bulundu.

Ailesinin 12 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu Ömer Ata'nın bulunması için Abana ve Bozkurt ilçelerinde çalışma yürütüldü.

Ezine Çayı'nın kenarında arama yapan Bozkurt Belediyesi ekibi, çayın kenarından geçen duvarının dibinde Ata'nın cansız bedeni buldu.

Bozkurt Kaymakamı ve Abana Kaymakam Vekili Barbaros Akbulak ile Abana Belediye Başkanı Altan Erdoğan da olay yerinde gelerek, Emniyet Amiri Ferhat Gül'den bilgi aldı.

Ata'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Abana İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ata'nın cansız bedenini bulan belediye personeli Levent Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, drone destekli çalışmaları Ezine Çayı bölgesinde yoğunlaştırdıklarını anlatarak, "Sabah da geçtiğimiz bölgeye akşam saatlerinde tekrar bakmak istedik. Yaptığımız detaylı aramalarda cesedin bendin altında olduğunu fark ettik ve polis ekiplerine haber verdik." dedi.

Kaybolduğu günden bu yana Ata'nın bulunması için polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra Kastamonu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) katılımıyla arama çalışmaları yürütülmüştü.

