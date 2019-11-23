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Kayıp alzaymır hastası için başlatılan arama çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 10:28 | Son Güncelleme

Rize’nin Güneysu ilçesinde kaybolan 57 yaşındaki alzaymır hastası İlyas Kar için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.19 Kasım tarihinde Güneysu ilçesi Çamlıca köyündeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki İlyas Kar için başlatılan arama çalışmalarında 4 gün geride bırakıldı.

Rize’nin Güneysu ilçesinde kaybolan 57 yaşındaki alzaymır hastası İlyas Kar için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
19 Kasım tarihinde Güneysu ilçesi Çamlıca köyündeki evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 57 yaşındaki İlyas Kar için başlatılan arama çalışmalarında 4 gün geride bırakıldı. AFAD koordinesinde diğer ekiplerin ve köylülerin katıldığı arama çalışmaları, özellikle Kar’ın gidebileceği çevre köylerde ve ormanlık alanda gerçekleşiyor. Çalışmalara iz köpekleri eşlik ederken drone ile de havadan tarama gerçekleşiyor. Mahalle camisinden köylülerin arama çalışmalarına katılmaları istenilirken toplamda 55 kişilik ekip Kar’ı aramaya devam ediyor.
Çalışmalarda Kar’a ait bir ize henüz rastlanılmadı.

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