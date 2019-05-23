HABER

Kayıp alzaymır hastası kadın su kuyusunda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 00:55 | Son Güncelleme

Kayıp alzaymır hastası kadın su kuyusunda bulundu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın, düştüğü su kuyusundan jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Memişkahya Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası 70 yaşındaki Besey Tıkız, dün sabah saatlerinde evden ayrılıp geri dönmedi.

Yakınları Tıkız'ı mahalle çevresinde aramasına rağmen bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma asayiş ve komando timleri ile güvenlik korucuları arama çalışması başlattı.

AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerinin de katıldığı arama çalışmasında Tıkız, mahalle yakınındaki su kuyusunda bulundu.

Jandarma ve AFAD ekibince kuyudan çıkartılan Tıkız, 112 Acil Servis ekibince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen ve vücudunda kırıklar oluşan Tıkız tedavi altına alındı.

Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu! Tren yolu kazısında lahit mezar bulundu!
Sınırda bekleyen şoförlerin iftar telaşıSınırda bekleyen şoförlerin iftar telaşı
9 yaşındaki Baran'ın ölümü ile ilgili flaş gelişme!9 yaşındaki Baran'ın ölümü ile ilgili flaş gelişme!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kadın Kahramanmaraş kurtarma

En Çok Okunan Haberler

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

YSK kesin sonuçları ilan etti

YSK kesin sonuçları ilan etti

YSK, İstanbul için gerekçeli kararı açıkladı!

YSK, İstanbul için gerekçeli kararı açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 yaşındaki Baran'ın ölümü ile ilgili flaş gelişme!

9 yaşındaki Baran'ın ölümü ile ilgili flaş gelişme!

Marmaris'te faciadan dönüldü! Önce kendilerini sonra da polis ve zabıta ekiplerini yakmaya kalktılar

Önce kendilerini sonra da gelen ekiplerini yakmaya kalktılar

Sarar ailesine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Sarar ailesine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Jandarma aracı, şarampole devrildi: 4 asker yaralı

Jandarma aracı kaza yaptı: 4 asker yaralı!

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın akşama kadar sürecek

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın akşama kadar sürecek

Kadıköy'de bir hastanede yangın çıktı

Kadıköy'de hastanede korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.