Kayıp alzaymır hastası kadın su kuyusunda bulundu

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde kaybolan alzaymır hastası kadın, düştüğü su kuyusundan jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Memişkahya Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası 70 yaşındaki Besey Tıkız, dün sabah saatlerinde evden ayrılıp geri dönmedi.

Yakınları Tıkız'ı mahalle çevresinde aramasına rağmen bulamayınca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma asayiş ve komando timleri ile güvenlik korucuları arama çalışması başlattı.

AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerinin de katıldığı arama çalışmasında Tıkız, mahalle yakınındaki su kuyusunda bulundu.

Jandarma ve AFAD ekibince kuyudan çıkartılan Tıkız, 112 Acil Servis ekibince Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen ve vücudunda kırıklar oluşan Tıkız tedavi altına alındı.

