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Kayıp alzaymır hastası ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 00:10 | Son Güncelleme

Kayıp alzaymır hastası ölü bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kaybolan alzaymır hastası ormanlık alanda ölü bulundu.

Kaynak Mahallesi’nde yaşayan ve pazartesi akşamı kaybolan Nebi Korap'un (82), yakınlarının durumu bildirmesi üzerine arama ve kurtarma çalışması yürütüldü.

Spil dağı eteklerindeki kovanlarını kontrol etmeye giden bir arıcı, hareketsiz yatan bir kişi gördü. Arıcının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği, cesedin 3 gündür kayıp olan Nebi Korap’a ait olduğu belirlendi.

Korap'ın cesedi otopsi için Merkezefendi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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