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Kayıp alzheimer hastası 9 saat sonra bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 14:48 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde kayıp alzheimer hastası Ahmet Kösekaya (85), AKUT, jandarma ve köylülerin araması sonucu yaklaşık 9 saat sonra bulundu.

Kayıp alzheimer hastası 9 saat sonra bulundu

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kaş ilçesinde kayıp alzheimer hastası Ahmet Kösekaya (85), AKUT, jandarma ve köylülerin araması sonucu yaklaşık 9 saat sonra bulundu.
AKUT Kaş Kalkan Birimi, dün saat 22.30 sıralarında gelen ihbar üzerine kayıp alzheimer hastası Ahmet Kösekaya'nın bulunması için harekete geçti. Saat 18.00'den bu yana haber alınamayan Ahmet Kösekaya'nın kaybolduğu Gömbe Mahallesi'nin Yayla Barak bölgesine giden ekipler, olumsuz hava ve bölge şartlarında arama çalışmalarına başladı.
Jandarma ekipleri ve köylülerin de katıldığı aramalar sonucu saat 03.00 sıralarında Ahmet Kösekaya'ya ulaşıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen Ahmet Kösekaya, ekipler tarafından ailesine teslim edildi.

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Kayıp alzheimer hastası 9 saat sonra bulunduKayıp alzheimer hastası 9 saat sonra bulundu

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