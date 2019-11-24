Kayıp Alzheimer hastası aranıyor

Aytekin KALENDER/GÜNEYSU (Rize), (DHA)- RİZE'nin Güneysu ilçesinde Salı gününden beri kayıp olan Alzheimer hastası İlyas Kar'ı (57) arama çalışmaları sürüyor.

Güneysu ilçesi Çamlıca köyünde Alzheimer hastası İlyas Kar, salı günü evden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Kar'ın yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İlyas Kar'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. 55 kişilik ekip drone ve iz takip köpekleri ile birlikte ormanda Kar'a ait bir iz arıyor. Köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarında Kar'ın gidebileceği ormanlık alan havadan taranıyor.

Şu ana kadar İlyas Kar'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

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