HABER

Kayıp alzheimer hastası dere yatağında bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2018 15:05 | Son Güncelleme

ERZİNCAN’ın İliç ilçesi Balkaya köyünde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Yusuf Zeren (80), AFAD ekipleri tarafından dere yatağında bulundu.

Kayıp alzheimer hastası dere yatağında bulundu

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN’ın İliç ilçesi Balkaya köyünde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası Yusuf Zeren (80), AFAD ekipleri tarafından dere yatağında bulundu.
Olay, dün öğlen saatlerde Erzincan merkeze 115 kilometre uzaklıktaki İliç ilçesine bağlı Balkaya köyünde meydana geldi. Köyde yakınlarının yanında kalan alzheimer hastası Yusuf Zeren öğlen saatlerinde evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayınca yakınları köy ve çevresinde arama yaptı. Ancak yaşlı adama ulaşamayınca durum jandarmaya haber verildi. Jandarma tarafından gün boyunca köy ve çevresinde arama çalışması yapılmasına rağmen yaşlı adam bulunamayınca Erzincan İl Afet ve Koordinasyon Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinden yardım istendi. Sabah saatlerinde bölgeye ulaşan AFAD ve sağlık ekipleri, köy çevresinde geniş bir arama tarama faaliyeti başlattı. Köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulunan Zeren'in geceyi burada geçirdiği öğrenildi. Sağlık durumu iyi olan Yusuf Zeren, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından bulunduğu yerden sedye ile taşınarak köyde bulunan sağlık ekiplerine ulaştırıldı. Buradan ambulansla İliç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaşlı adamın yaklaşık 4 ay önce de yine evden çıkarak kaybolduğu ve bir süre sonra bulunduğu öğrenildi.

FOTORĞAFLI

Kayıp alzheimer hastası dere yatağında bulunduKayıp alzheimer hastası dere yatağında bulunduKayıp alzheimer hastası dere yatağında bulunduKayıp alzheimer hastası dere yatağında bulundu

PARTNER60 yıldır ağzında! Böyle dolaşıyor60 yıldır ağzında! Böyle dolaşıyor
Telsizli hırsızlar yakalandıTelsizli hırsızlar yakalandı
Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Cübbeli Ahmet'ten ABD Başkanı Donald Trump için çok konuşulacak sözler: Trump Allah'ın tokadı!

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Berkay'ın zararı dudak uçuklattı! Arda'ya bir şok daha

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

‘ABD sopa göstermenin işe yaradığını gördü'

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

Temayül yoklaması sonuçları, Cumhurbaşkanı gördükten sonra infilak edecek

İlginizi Çekebilir

Eskişehir'de kan donduran olay: Kız arkadaşı koşarak yanına geldi ama...

Eskişehir'de kan donduran olay: Kız arkadaşı koşarak yanına geldi ama...

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Hatay'ın İskenderun ilçesini karıştıran olay! Sokağa çırılçıplak çıktı

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Şanlıurfa'da 'pes' dedirten görüntü! İki liseli kız sokak ortasında...

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere Kraliyet Biyoloji Topluluğu fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı

İngiltere Kraliyet Biyoloji Topluluğu fotoğraf yarışmasının kazananları açıklandı

Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!

Samsun'da baba ve oğlun televizyon izleme kavgasında korkunç son!

Geleneğin böylesi! Oraya girmek için sırada bekliyorlar

Geleneğin böylesi! Oraya girmek için sırada bekliyorlar

Bosna Hersek'te sonbahar renkleri

Bosna Hersek'te sonbahar renkleri

Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Türkiye'den tek bir şehir listede

Dünyanın en güçlü şehirleri belli oldu! Türkiye'den tek bir şehir listede

Antalya'da güneşi gören denize koştu

Antalya'da güneşi gören denize koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.