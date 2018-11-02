Kayıp alzheimer hastası iz takip köpeğiyle aranıyor

Gürkan YILMAZ/ABANA (Kastamonu)-(DHA)- KASTAMONU'nun Abana ilçesinde alzheimer hastası Ömer Ata'dan (81) iki gündür haber alınamıyor. Abana ve çevresinde Ata'yı bulmak için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Abana ilçe merkezinde kızı ile birlikte yaşadığı evden geçen Çarşamba günü ayrılan alzheimer hastası Ömer Ata dönmedi. Ata'nın yakınları, polise kayıp ihbarında bulundu. Ömer Ata'nın bulunması için jandarma, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Kastamonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) katılımıyla arama çalışması başlatıldı. Jandarma iz takip köpeği 'Füme'nin de kullanıldığı çalışmalara, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliğinin de destek vereceği belirtildi.
Ömer Ata'nın geçen yıl da kaybolduğu ve bir gün sonra bulunduğu öğrenildi.
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