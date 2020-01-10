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  4. Kayıp alzheimer hastası kadın, evine 4 kilometre mesafede bulundu

Kayıp alzheimer hastası kadın, evine 4 kilometre mesafede bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 00:12 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hüseyinpınar köyünde kaybolan alzheimer hastası Fatma Topaloğlu (80), AFAD ekipleri ve jandarma iz takip köpekleriyle yapılan aramada evinden 4 kilometre uzaklıkta bir arazide bulundu.

Olgay GÜLER/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hüseyinpınar köyünde kaybolan alzheimer hastası Fatma Topaloğlu (80), AFAD ekipleri ve jandarma iz takip köpekleriyle yapılan aramada evinden 4 kilometre uzaklıkta bir arazide bulundu.
Olay Lalapaşa'nın Hüseyinpınar köyünde meydana geldi. Alzheimer hastası Topaloğlu, öğle saatlerinde çıktığı evine dönmeyince, yakınları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine jandarma ve Edirne Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri bölgede geniş çaplı arama başlattı. Aramalara, Topaloğlu'nun yakınları da katılarak destek verdi. Jandarma iz takip köpeklerinin de katıldığı aramalar akşam saatlerinde sonuç verdi ve Topaloğlu evinden 4 kilometre uzakta bir arazide bulundu. Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan Topaloğlu'nun durumunun iyi olduğu belirtildi.

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