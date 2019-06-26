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Kayıp alzheimer hastası ormanda bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 18:51 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde bu sabah kaybolan alzheimer hastası Kadir İpkin (74), jandarma ekiplerince 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

Kayıp alzheimer hastası ormanda bulundu

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde bu sabah kaybolan alzheimer hastası Kadir İpkin (74), jandarma ekiplerince 2 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.
Ayvacık ilçesinin Güzelköy köyünde yaşayan alzheimer hastası Kadir İpkin, bu sabah saat 10.00 sıralarında evinden çıkarak bölgedeki Çaltıköy yönüne gitti. Ailesinin kayıp ihbarının ardından harekete geçen Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki ormanlık alanda yaptığı aramada saat 15.30 sıralarında Kadir İpkin’i ağaçların altında otururken buldu. İpkin, ailesine teslim edildi.
İpkin’in ailesi jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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