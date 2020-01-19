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  4. Kayıp alzheimer hastası, tarlada ölü bulundu

Kayıp alzheimer hastası, tarlada ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2020 12:18 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, dün evinden ayrıldıktan sonra kaybolan alzheimer hastası Mehmet Albayrak (85), tarlada ölü bulundu.

Kayıp alzheimer hastası, tarlada ölü bulundu

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, dün evinden ayrıldıktan sonra kaybolan alzheimer hastası Mehmet Albayrak (85), tarlada ölü bulundu.
Merkeze bağlı İslahiye köyünde oturan Mehmet Albayrak, dün sabah saatlerinde evinden ayrıldı. Alzheimer hastası olduğu belirtilen Mehmet Albayrak'ı arayan ailesi, bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Gelen jandarma, AFAD ve Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ekipleri, bölgede dün arama çalışması başlattı. Aralıksız süren arama çalışmaları sonunda Albayrak bugün, Gölyaka'ya bağlı Taraş köyünde bir tarla içerisinde ölü bulundu.
Mehmet Albayrak'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Kayıp alzheimer hastası, tarlada ölü bulundu

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