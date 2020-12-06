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Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu

06.12.2020 21:38 | Son Güncelleme:
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Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu

Zonguldak’ta kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, saat 16.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Beycuma beldesi Hacıali köyünde, Ş.V.’nin (65) Alzheimer hastası olduğu ve kendisine ulaşılamadığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

Zonguldak’ta kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam jandarma ekiplerince ormanlık alanda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca, saat 16.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından Beycuma beldesi Hacıali köyünde, Ş.V.’nin (65) Alzheimer hastası olduğu ve kendisine ulaşılamadığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Olayla ilgili olarak kayıp adamın bulunması amacıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan aramalar sonucunda söz konusu yaşlı adamın Hacıali köyünden yaklaşık 6-7 km uzaklıkta bulunan ormanlık alan içerisinde olduğu tespit edildi. Kayıp Ş.V. ekiplerce ailesine sağlıklı bir şekilde teslim edildi.

Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adamı jandarma ekipleri buldu

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