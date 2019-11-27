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Kayıp alzheimer hastasını avcılar da arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2019 17:02 | Son Güncelleme

RİZE'nin Güneysu ilçesinde 9 gün önce kaybolan alzheimer hastası İlyas Kar'ı (57) arama çalışmaları sürüyor.

Aytekin KALENDER/GÜNEYSU (Rize), (DHA)- RİZE'nin Güneysu ilçesinde 9 gün önce kaybolan alzheimer hastası İlyas Kar'ı (57) arama çalışmaları sürüyor. Drone destekli arama çalışmalarına avcılar da eşlik ediyor.
Güneysu ilçesi Çamlıca köyünde alzheimer hastası İlyas Kar, 19 Kasım günü evden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Kar'ın yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İlyas Kar'ın bulunması için jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı. 55 kişilik ekip drone ve iz takip köpekleri ile birlikte ormanda Kar'a ait bir iz arıyor. Köylüler ve avcıların da destek verdiği arama çalışmalarında Kar'ın gidebileceği ormanlık alan havadan taranıyor. Şu ana kadar İlyas Kar'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.
Avcı Necmettin Er, arama çalışmalarına destek verdiklerini belirterek, “Sabahın erken saatlerinde araçlara bölgeye geldik. Jandarma ve AFAD ekiplerinden bağımsız ilçenin Setoz kırsalı, büyük dağ bölgelerini yukarıdan aşağıya doğru inerek aramaya başladık. 10 kişilik ekibimizle bölgeye yayıldık. Dere yataklarını ve eski yapıları arıyoruz. İnşallah kendisinden bir iz bulmayı temenni ediyoruz” dedi.

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