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  4. Kayıp amatör balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

Kayıp amatör balıkçının cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 17:30 | Son Güncelleme

İzmir’in Foça ilçesinde dün akşam balık avlamak için 6 metrelik tekne ile Gediz Nehri’ne açılan amatör balıkçının cansız bedeni bulundu.Elde edilen bilgiye göre evli ve bir çocuk babası amatör balıkçı Muharrem Sürücü, dün akşam üstü 6 metrelik teknesi ile Gerenköy Mahallesi, Gedizağızı mevki’indeki Gediz Nehri’nin deniz ile birleştiği noktaya balık tutmaya gitti.

İzmir’in Foça ilçesinde dün akşam balık avlamak için 6 metrelik tekne ile Gediz Nehri’ne açılan amatör balıkçının cansız bedeni bulundu.
Elde edilen bilgiye göre evli ve bir çocuk babası amatör balıkçı Muharrem Sürücü, dün akşam üstü 6 metrelik teknesi ile Gerenköy Mahallesi, Gedizağızı mevki’indeki Gediz Nehri’nin deniz ile birleştiği noktaya balık tutmaya gitti. Çiftçilikle uğraşan bir arkadaşı, amatör balıkçıyı telefonundan arayıp kendisini de almasını istedi. Arkadaşı, buluşmak için anlaştıkları iskelede uzun süre beklemesine rağmen Muharrem Sürücü’nün buluşma yerine gelmemesi nedeniyle tekrar telefon etti. Sürücü’nün telefonlarına cevap vermemesi üzerine, konuyu diğer arkadaşlarına bildirdi. Bölgeye gelen Sürücü’nün diğer arkadaşları amatör balıkçının teknesini içi boş halde çalışır vaziyette kendi etrafında dönerken buldu. Arkadaşları çevrede yaptıkları aramalarda arkadaşları Muharrem Sürücü’yü bulamayınca, durum jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma, deniz polisi, itfaiye, Sahil Güvenlik arama ve kurtama ekipleri ve dalgıçlar çalışma başlattı. Arama-kurtarma çalışmalarına bazı köylüler de destek verdi. Arama çalışmalarında Sürücü’nün montu ve çizmesi karada bulundu. Ekipler yaptığı arama bölgesinde Muharrem Sürücü’nün cansız bedenine ulaştı. Muharrem Sürücü’nün cansız bedeninin İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.

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