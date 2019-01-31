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Kayıp anahtarlar sahiplerini bekliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 15:17 | Son Güncelleme

RİZE’nin Ardeşen ilçesinde Zabıta Müdürlüğü'nde, vatandaşlar tarafından bulunarak teslim edilen anahtar sayısı 200'ü buldu.

Arzu ERBAŞ-Mehmet Can PEÇE/ARDEŞEN (Rize),(DHA)-RİZE’nin Ardeşen ilçesinde Zabıta Müdürlüğü'nde, vatandaşlar tarafından bulunarak teslim edilen anahtar sayısı 200'ü buldu. Aralarında lüks araçlara ait anahtarların da bulunduğu 200 anahtar, sahiplerini bekliyor. Kentte bulunan eşyalar, Belediye Zabıta Müdürlüğü’nde toplanıyor. Ardeşen Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Kayıp Eşya Ofisi'ne son 3 yılda 200 bulunan anahtar teslim edildi. Çeşitli markalarda lüks araçlar ile ev, işyeri ve kasalara ait anahtarların sahipleri, belediye hoparlöründen anons yapılarak bulunmaya çalışılıyor. Bazı anahtar sahipleri anonsların ardından kayıp eşya ofisine gelerek kayıp anahtarlarını teslim alıyor. 'BELKİ BİR GÜN SAHİPLERİ GELİR' Ardeşen Belediyesi Zabıta Müdürü Fatih Eskiçırak, duyarlı vatandaşların çeşitli yerlerde bulduğu çoğunluğu anahtarlardan oluşan kayıp eşyaları kendilerine teslim ettiğini belirterek, "Bu kadar anahtar üç senede birikti. Sayıları daha fazlaydı. Belki bu kadarı da sahiplerine teslim ettik. Duyarlı halkımız bulduğu eşyaları bize getiriyor. Getirilenler arasında bazen cep telefonu da oluyor. Biz, kayıp eşya gelince hemen hoparlörden anons ediyoruz. Sahiplerini bekleyen ev , kasa, her marka araç anahtarı var. Sahiplerinin anonslarımızı duymadığını düşünüyoruz. Burada beklemeye devam edecekler. Belki bir gün sahipleri gelir.”

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