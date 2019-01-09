HABER

Kayıp anne- kız soruşturmasında, Palu ailesinden 5 kişiye gözaltı (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.01.2019 16:13 | Son Güncelleme

CUMHURİYET SAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Palu ailesinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu.

CUMHURİYET SAVCILIĞI AÇIKLAMA YAPTI
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Palu ailesinin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan açıklama şöyle:
"Kayıp olduğu iddia edilen Meryem Tanhal'ın 2008 yılı Kasım ayında Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek 'eşi Ahmet T. ve eşinin akrabaları olan E.T., E. T., H.T., U. T. ve Y.Ş. isimli kişilerin kendisini uyuşturucu haplar ve iğnelerle etkisiz hale getirip başka kişilere pazarladıkları, organ ticareti yaptıkları, kendisinin bu duruma dayanamayarak küçük kızı Melike'yi de alarak Körfez'de yaşayan ailesinin yanına taşındığı, eşi olan Ahmet T.'nin kendisini İstanbul'a geri götürmek için Körfez'e geldiği, bu esnada babası olan Harun P. ile eşi Ahmet T. arasında kavga çıktığı ve babasının eşini öldürdüğü, bu olay üzerine eşinin ailesinin kendisini tehdit etmesi sebebiyle eniştesi Tuncer U.'ya ait bir aracın içerisinde ailece yaşamaya başladıkları' iddiasıyla şikayetçi olması üzerine Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı, soruşturma kapsamında, müşteki Meryem Tanhal'ın ağabeyi İsa P.'nin de 2008 yılının Aralık ayında Körfez Cumhuriyet Başsavcılığına 'Eniştesi Tuncay U.'nun aracında yaşadıkları dönemde bir gece saat 02.00 sularında kız kardeşi Meryem Tanhal'ın arabada olmadığını, öldürülen Ahmet T.'nin ailesinin kız kardeşini kaçırdığını' beyan ederek şikayetçi olduğu, kayıp Meryem'in annesi Hava P.'nin ilk ifadesinde, 'Kızı Meryem'in ölen eşinin ailesine bilgi sızdırdığı iddiasıyla damadı Tuncer U. tarafından yemek verilmeyerek ve darp edilerek cezalandırıldığını, bu nedenle kızının hastalandığını ve arabanın içerisinde vefat ettiğini' beyan ettiği, ancak daha sonra alınan ifadesinde 'Kızı Meryem'in kaybolduğunu, torunu Melike'nin ise annesinin kaybolmasından bir yıl sonra içine cin girdiği gerekçesiyle damadı Tuncer U. tarafından ispirto ve sirke içirilerek öldürüldüğünü, Sakarya ili Kuşça köyüne gömüldüğünü' belirttiği, küçük Melike ile ilgili soruşturmanın ayrılarak Karasu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiği, kayıp Meryem hakkında yürütülen soruşturmanın delil elde edilememesi sebebiyle 2014 yılında takipsizlik kararıyla sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır."
Yapılan kazı çalışmalarından bir sonuç alınamadığı ifade edilerek, şu açıklamada bulunuldu:
"Kayıp Meryem'in 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' isimli programda gündeme gelmesi üzerine bir izleyicinin kayıp Meryem'in ailesiyle eniştesinin aracında kaldığı dönemde, Meryem'i bir ağaca bağlanmış şekilde gördüğünü belirtmesi sebebiyle Körfez Cumhuriyet Başsavcılığımızca takipsizlik kararı kaldırılarak yeniden soruşturma başlatılmıştır. Televizyon programındaki beyanlar delil kabul edilerek 9 Ocak 2019 tarihinde kasten adam öldürme ve bu suça yardım suçlarından şüpheliler Emine U., Harun P., Ayşe P., İsa P., Hava P., Fatih P. ile kasten adam öldürme ve cinsel istismar suçlarından şüpheli Tuncer U. gözaltına alınmıştır. Kayıp Meryem'in cesedinin bulunabileceği yerlerde yapılan kazı çalışmalarından sonuç alınamamıştır."

En iyi çıplak sahnelerEn iyi çıplak sahneler
Öğrenciler el ele tutuşup, buz tutan gölet üzerinde yürümeye çalıştıÖğrenciler el ele tutuşup, buz tutan gölet üzerinde yürümeye çalıştı
Ankara'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 8 yaralıAnkara'da yolcu otobüsü TIR'a çarptı: 1 ölü, 8 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Rutkay Aziz'den Erdoğan'a yanıt geldi

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Kızı büyüdü; şimdi bambaşka...

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte Erdoğan'ın yeni danışmanı Mariam Kavakçı

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

İşte kredi kartı borcu yapılandırmadaki şartlar

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

Palu ailesine canlı yayında gözaltı!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

Rüyada sel görmek ne demektir? Sel görmekle ilgili rüyaların tabirleri

Rüyada sel görmek, sele kapılmak ne demektir?

Mezar kazıldı, katil oğlunun arkadaşı çıktı

Mezar kazıldı, katilin kim olduğu yıllar sonra tespit edildi

Emekli polis memuruna iki saniye arayla kesilen trafik cezası mahkemeden döndü

Böylesi ne görüldü ne de duyuldu! Eve gelen iki makbuzla...

Türkiye 6 yaşındaki Mertcan'a ağlıyor! Cenazesinde gözyaşları sel oldu

Türkiye'yi sarsan vahşet! Yok böyle bir acı: Gitme oğlum!

Ankara'da kuyumcunun gasp oyunu polisin dikkatinden kaçmadı!

Şeytani plan güvenlik kamerasına takıldı! Kuyumcudan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.