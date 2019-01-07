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Kayıp anne kızı arama çalışmalarında kemik bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 07.01.2019 15:45 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine yapılan kazı çalışmalarında 20 santim uzunluğunda bir kemik parçası bulundu.

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/ DERİNCE(Kocaeli),(DHA)- KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 11 yıl önce kaybolan Meryem Tanhal (35) ve kızı Melike Tanhal'ın (8) cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü iddiası üzerine yapılan kazı çalışmalarında 20 santim uzunluğunda bir kemik parçası bulundu. Kemik incelenmek üzerinde Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Körfez ilçesinde yaşayan Meryem ve kızı Melike Tanhal, 11 yıl önce ortadan kayboldu. Harun ve Havva Palu çifti, o zaman polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tanhal'ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü iddia etti. Bunun üzerine o yıl Tütünçiftlik sahilinde iş makineleriyle yapılan aramadan sonuç çıkmadı. Havva Palu'nun damadı Tuncer Ustaer, katıldığı televizyon programında, anne- kızın cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü ve yeri bildiğini ileri sürdü. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü iddia üzerine geçen hafta Cuma günü kadavra köpekleri 'Melon' ve 'Tina' ile bölgede çalışma yaptı. Bugün kazı çalışmalarına kaldığı yerden devam edildi. İş makineleri ile yapılan kazı sırasında 20 santimetre uzunluğunda bir kemik bulundu. Yaklaşık 25 metre çapında kazılan alanda bulunan kemik, polis olay yeri inceleme ekipleri tarafından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kemiğin bir insana mı, yoksa bir hayvana mı ait olduğu yapılacak inceleme ile ortaya çıkacak. Bölgede yapılan kazı çalışmaları devam ediyor.

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