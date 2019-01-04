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Kayıp anne- kızın cesetlerinin bulunması için kazı başlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 12:00 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 2008'de kaybolan, o yıl 35 yaşında olan Meryem Tahnal ile kızı 8 yaşında olan Melike Tahnal'ın cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü öne sürüldü.

Kayıp anne- kızın cesetlerinin bulunması için kazı başlatıldı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, 2008'de kaybolan, o yıl 35 yaşında olan Meryem Tahnal ile kızı 8 yaşında olan Melike Tahnal'ın cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğü öne sürüldü. Bu iddia üzerine, bölgede iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı.
Körfez ilçesinde yaşayan Meryem ve kızı Melike Tahnal, 11 yıl önce ortadan kayboldu. Harun ve Havva Palu çifti, 2011'de polise yaptıkları ihbarda, kızları Meryem ve torunları Melike Tahnal'ın öldürülüp, cesetlerinin Tütünçiftlik bölgesine gömüldüğünü söyledi. Bunun üzerine o yıl Tütünçiftlik sahilinde iş makineleriyle yapılan aramadan sonuç çıkmadı.
Havva Palu'nun damadı Tuncer Ustaer, geçen gün katıldığı televizyon programında, anne- kızın cansız bedenlerinin Tütünçiftlik sahiline gömüldüğünü ve yeri bildiğini ileri sürdü. Bu iddianın ardından harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün kadavra köpekleri 'Melon' ve 'Tina' ile bölgede çalışma yaptı. Köpeklerle yapılan arama çalışmalarının ardından bugün arazide, Meryem ve kızı Melike Tahnal'ın cesetlerinin bulunması için kazı çalışması başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Kayıp anne- kızın cesetlerinin bulunması için kazı başlatıldıKayıp anne- kızın cesetlerinin bulunması için kazı başlatıldıKayıp anne- kızın cesetlerinin bulunması için kazı başlatıldıKayıp anne- kızın cesetlerinin bulunması için kazı başlatıldı

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