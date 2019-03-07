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Kayıp annesini Müge Anlı’da aramıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 14:57 | Son Güncelleme

Uşak’ta 2014 yılından beri kayıp olan 83 yaşındaki Hacer Cengiz’in akıbeti hakkında ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Kayıp annesini Müge Anlı’da aramıştı

Uşak’ta 2014 yılından beri kayıp olan 83 yaşındaki Hacer Cengiz’in akıbeti hakkında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Müge Anlı programına annesini aramak için katılan oğul M.C.’nin söz konusu kayıp kadını öldürdüğü öne sürüldü.
Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı Susuz Köyü’nde yaşayan 83 yaşındaki Hacer Cengiz, 31 Aralık 2013 tarihinde kaybolmuştu. Yaşlı kadının bulunamaması üzerine o günlerde yakınları Müge Anlı’ya başvurmuş ve kayıp annelerine ulaşmaya çalışmışlardı.
Programda aktarılanlara göre canlı yayına gelen yaşlı kadının oğlu M. C. ve gelini L. C. ile sorunlar yaşadığı ortaya çıkmıştı.
O günlerde yapılan araştırmalarda kayıp kadının, kaybolduktan sonra ailenin traktörünün köyden çıktığı belirlenmişti. Programda bahsi geçen traktöre dikkat çekilmişti. Gelin L.C. ise; “Biri öldürülecek olsa 3 köy öteye atılır” ifadesini kullanmıştı.
Olaydan 6 yıl sonra ortaya atılan iddialar herkesi şoke etti. İddialar üzerine, Banaz İlçe Jandarma Komutanlığınca; başlatılan soruşturma kapsamında oğul M.C. ile gelin L.C. gözaltına alındı. Kayıp kadının torunu M.C. de aranıyor.
Söz konusu televizyon programında, annesini arama için Müge Anlı’ya çıkan M. C.’nin, annesinin öldürdüğü ve gömdüğünü itiraf ettiği bilgisi paylaşıldı. Kayıp kadının cesedine ulaşmak için arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp annesini Müge Anlı’da aramıştı

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