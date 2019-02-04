Kayıp Arjantinli futbolcu Sala’yı taşıyan uçak enkazında bir ceset bulundu

Kayıp Arjantinli futbolcu Emiliano Sala’yı taşıyan uçağın düştüğü Manş Denizi’nde enkazın altında bir ceset bulundu.
İngiltere Uçuş Kazalarını Araştırma Birimi (AAIB) tarafından yapılan açıklamada, su altında arama çalışmalarının yapılmaya devam edildiği kaydedildi. Uzaktan kumandalı araçlar ile bölgenin incelendiğini aktaran yetkililer, kaybolan Piper Malibu marka jetin enkazında arama çalışmalarında son aşamaya gelindiğini açıkladı. Yetkililer, “Bu trajik bir olay. Uzaktan kumandalı araçlar ile alınan görüntülerde enkazda bir ceset görünüyor. Uçuş Kazalarını Araştırma Birimi, ceset teşhisi için pilot ile Emiliano Sala’nın ailesi ve polisle iletişim içerisinde olacak” dedi.
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