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  4. Kayıp arkadaşını gören son kişiydi! Çelişkili ifadeler sonrasında gözaltına alındı

Kayıp arkadaşını gören son kişiydi! Çelişkili ifadeler sonrasında gözaltına alındı

10.09.2021 18:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küçükçekmece'de 4 Eylül tarihinde esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 24 yaşındaki Ahmet Çetin'i son gören kişi olarak bir televizyon kanalına çıkarak konuşan arkadaşı Murat K. çelişkili ifadelerinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifade veren Murat K. arkadaşının soyunarak dereye atladığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kayıp Ahmet Çetin'in eşyaları dere kenarına atılmış bir halde bulunmuştu.

Kayıp arkadaşını gören son kişiydi! Çelişkili ifadeler sonrasında gözaltına alındı

Küçükçekmece'de polise başvuran Ahmet Çetin'in akrabaları 24 yaşındaki gencin 4 Eylül gününden beri kayıp olduğunu, öldürülmüş olabileceğini söyleyerek müracaatta bulundu. Kayıp müracaatı üzerine Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma açıldı. Bu arada kayıp gencin eşyaları Küçükçekmece, Hasanoğlu Deresine atılmış bir halde bulundu.

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Polis olayla ilgili geniş çaplı operasyon başlatırken, Ahmet Çetin'in kaybolduğu gün son gören kişi olan arkadaşı Murat K., bir televizyon kanalına bağlanarak olayla ilgili bilgi verdi. Ancak çelişkili ifadeler veren olayı her seferinde başka şekilde anlattığı tespit edilen Murat K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gayrettepe'de bulunan Kayıp Şahıslar Büro Amirliğine getirilen Murat K. kaybolan Ahmet Çetin'le ilgili sorgulandı. Şüpheli Murat K. poliste verdiği ifadesinde arkadaşıyla birlikte içki içtiklerini, Ahmet Çetin'in bir anda yerinden kalkarak soyunduğunu ve ardından dereye atladığını iddia etti. Murat K., Ahmet Çetin'in ailesinden çekindiği için olayı kimseye anlatmadığını söylediği öğrenildi.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söylediler. (DHA)

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Gözaltı
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