Kayıp Asiye evine döndü, arama sonlandırıldı

Cem SÜRMENELİ/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ta, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Asiye Sezer'in (29), aramaların sürdüğü sırada evine dönmesiyle çalışmalar sonlandırıldı.

Alaplı'ya bağlı Fındıklı köyünde oturan Asiye Sezer, iddialara göre 2 gün önce yıkadığı halıyı asmak için evine yakın bir noktaya gitti. Ardından kendisinden haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. Sezer için Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Bugün devam eden aramalar sırasında Asiye Sezer’in evine döndüğü ortaya çıktı. Eşi Muzaffer Sezer’in jandarmaya bilgi vermesinin ardından arama çalışması sonlandırıldı. Sağlık kontrolü için Alaplı Devlet Hastanesi’ne götürülen Sezer'in psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

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