Kayıp avukatın hayatından endişe ediliyor

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ Barosu'na kayıtlı avukat Burhan Ünal'dan (52) 17 Nisan'dan bu yana haber alınamıyor. En son evden çıktıktan sonra çocuğunu okula bırakan Ünal'ın otomobili, Pamukkale ilçesinde terk edilmiş halde bulundu.

Merkezefendi ilçesinde oturan evli ve 1 çocuk babası avukat Burhan Ünal, 17 Nisan'da evinden çıkıp çocuğunu okula bıraktıktan sonra ortadan kayboldu. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Burhan Ünal'ın aracı ise Pamukkale Üniversitesi üzerinde terk edilmiş halde bulundu. Cep telefonunu da otomobilde bırakan Ünal'ın arama çalışmalarında henüz bir sonuç alınamazken ailesinin endişeli bekleyişi sürüyor.

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