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Kayıp Ayşe nine arazide bitkin bulundu, teğmen sırtında taşıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 12:03 | Son Güncelleme

TRABZON’un Arsin ilçesinde kestane toplamak için evden çıkan ve kendisinden 1 gündür haber alınamayan Ayşe Çin (85), jandarma ekiplerince bulundu.

Kayıp Ayşe nine arazide bitkin bulundu, teğmen sırtında taşıdı

Fatih TURAN/ARSİN (Trabzon), (DHA)- TRABZON’un Arsin ilçesinde kestane toplamak için evden çıkan ve kendisinden 1 gündür haber alınamayan Ayşe Çin (85), jandarma ekiplerince bulundu. Yamaç arazide bitkin halde bulunan yaşlı kadın, bir teğmen tarafından sırtta taşınarak araca götürüldü.
İlçenin Yeniköy Mahallesi’ndeki dün sabah saatlerinde kestane toplamak için çıkan evinden ayrılan Ayşe Çin’den haber alınamadı. Ailenin eve dönmeyen yaşlı kadını bulmak için çevrede yaptığı arama çalışmalarından bir sonuç çıkmadı, durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine jandarma ekiplerince bölgede arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekipleri, bugün sabah saatlerinde kayıp yaşlı kadını evlerinin uzağında yamaç bir arazide buldu. Yolunu şaşıran ve yürümekten bitkin düştüğü gözlenen Ayşe Çin’i bir jandarma teğmenı yolda bekleyen araca kadar sırtında taşıdı. Sağlık kontrolünden geçirilen Çin, ailesine teslim edildi. Aile, yaşlı kadının bulunmasına yardım eden jandarma ekiplerine teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Kayıp Ayşe nine arazide bitkin bulundu, teğmen sırtında taşıdı

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