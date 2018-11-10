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 - KAYIP BAHÇIVANIN CESEDİ SU KUYUSUNDA BULUNDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 17:27 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Özgür EREN - Zeki GÜNAL - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL DHA Sarıyer'de bir köşkte çalışan bahçıvanın cesedi su kuyusunda bulundu.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Zeki GÜNAL - Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL DHA
Sarıyer'de bir köşkte çalışan bahçıvanın cesedi su kuyusunda bulundu.
Sarıyer Merkez Mahallesi Meserburnu Caddesi'nde bulunan köşkte 14 yıldır bahçıvanlık yapan Recep Çeliker'e (57)'dan dünden beri haber alamıyordu. Yakınları, Recep Çeliker hareketsiz halde bahçedeki yaklaşık 15 metrelik boş su kuyusunda farketti.
Olay yerine hemen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri uzun uğraşlar sonucu Çeliker'e ulaştı. Kuyudan çıkarılan Recep Çeliker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Recep Çeliker'in cansız bedeni
Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olay ile ilgili soruşturması sürüyor.
Bu arada olayın gerçekleştiği köşkün hemen yanındaki yalının ünlü dizelere ev sahipliği yaptığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Polis sağlık ve itfaiye ekiplerinden detay görüntü
-Ölen kişinin yakınlarının ağlaması
-olay yeri inceleme polisinde detay görüntü
-Köşkten detay görüntü
-Yalının görüntüsü
-Cesedin araca konulması
-Genel ve yakın detaylar

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