Kayıp bahçıvanın cesedi su kuyusunda bulundu

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de bir köşkte çalışan ve dünden bu yana kendisinden haber alınamayan bahçıvanın cesedi, bahçedeki su kuyusunda bulundu.
Alınan bilgiye göre, Meserburnu Caddesi üzerindeki, Azeri bir iş adamına ait olduğu belirtilen köşkte bahçıvanlık yapan Recep Çeliker'e (57) dün öğle saatlerinden itibaren ulaşılamadı.
Bir köşk çalışanı açık olan su kuyusunda Çeliker'i hareketsiz görerek itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince su kuyusundan çıkarılan Recep Çeliker'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Ceset, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.
Bu arada, köşke gelen bahçıvan Çeliker'in eşi Nurten Çeliker ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.
Dışarı çıkmayın deyip kıyamet tarihini açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir ilk! Çok tartışılmıştı, bugün...
Kadir Topbaş aday mı olacak? Yeşil ışık yaktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hakkari'de 4 evladımız şehit oldu
Suudi Arabistan'a giden devlet başkanından haber alınamıyor
Büyük ikramiyeyi tam 14 kez tutturdu! Sırrını açıkladı
Korkunç cinayetin arkasından yasak aşk çıktı
İzmir'de kan donduran olay! Babalarını yaktılar
Herkes bunu bekliyordu! Whatsapp'a yeni özellik geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum