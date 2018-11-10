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Kayıp bahçıvanın cesedi su kuyusunda bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 17:38 | Son Güncelleme

Kayıp bahçıvanın cesedi su kuyusunda bulundu

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de bir köşkte çalışan ve dünden bu yana kendisinden haber alınamayan bahçıvanın cesedi, bahçedeki su kuyusunda bulundu.

Alınan bilgiye göre, Meserburnu Caddesi üzerindeki, Azeri bir iş adamına ait olduğu belirtilen köşkte bahçıvanlık yapan Recep Çeliker'e (57) dün öğle saatlerinden itibaren ulaşılamadı.

Bir köşk çalışanı açık olan su kuyusunda Çeliker'i hareketsiz görerek itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince su kuyusundan çıkarılan Recep Çeliker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Bu arada, köşke gelen bahçıvan Çeliker'in eşi Nurten Çeliker ve yakınları gözyaşlarını tutamadı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Çeliker Sarıyer

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