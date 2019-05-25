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Kayıp balıkçı, 4 gündür aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 16:14 | Son Güncelleme

 SİNOP'un Kumkapı sahilinden kayığıyla denize açıldıktan sonra dönmeyen balıkçı Suat Öztuğrul'u (48) arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor.

Kayıp balıkçı, 4 gündür aranıyor

Esra AKSU/SİNOP,(DHA)- SİNOP'un Kumkapı sahilinden kayığıyla denize açıldıktan sonra dönmeyen balıkçı Suat Öztuğrul'u (48) arama çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor.
21 Mayıs'ta Kumkapı sahilinden 'Suat' isimli teknesiyle denize açılan Suat Öztuğrul'un geri dönmemesi üzerine ailesi, Sahil Güvenlik'e başvurdu. Sahil Güvenlik, AFAD ekipleri ve deniz polisinin de desteğiyle kayıp balıkçıyı arama çalışması başlattı. Öztuğrul'un teknesi Adabaşı açıklarında bulunurken kendisinden bir ize ratlanmadı. Dalgıç ekiplerinin yanısıra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 helikopter ve geminin de eşlik ettiği çalışmalardan henüz bir sonuç elde edilemedi.
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Kayıp balıkçı, 4 gündür aranıyorKayıp balıkçı, 4 gündür aranıyorKayıp balıkçı, 4 gündür aranıyor

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