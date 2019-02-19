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Kayıp balıkçı 7 gündür bulunamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 19:57 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de, geçen salı sabahı kayıkla balık avına çıktığı Manyas Gölü'nde en son ağ toplarken görülen Birol Dayı'yı (43) arama çalışmaları sürüyor.

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de, geçen salı sabahı kayıkla balık avına çıktığı Manyas Gölü'nde en son ağ toplarken görülen Birol Dayı'yı (43) arama çalışmaları sürüyor. Manyas ilçesi kırsal Kocagöl Mahallesi'nde oturan Birol Dayı'nın da aralarında bulunduğu balıkçılar, 4 kayıkla 12 Şubat Salı günü saat 09.00 sıralarında, Manyas Gölü'ne balık avına çıktı. Ava çıkılan 3 kayıkla bir süre sonra geri dönen diğer balıkçılar, en son ağ toplarken gördükleri Birol Dayı'nın geri dönmediğini fark etti. İhbarla bölgeye, Jandarma Arama Kurtarma, AKUT ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamadı. Birol Dayı için 16 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen aramada ise kayığı bulundu, çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Bugünkü çalışmalara Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, AFAD, Çanakkale Sualtı Deniz Polisi, Bandırma 911 Arama Kurtarma ekipleriyle birlikte Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de katılırken, kayıp balıkçının arkadaşları ise 25 kayıkla göle açılarak arama çalışmalarına katkı sağladı. Ancak arama çalışmalarında henüz bir sonuç alınamadı.

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