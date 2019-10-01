HABER

Kayıp balıkçının 4 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 11:09 | Son Güncelleme

ARTVİN'in Arhavi ilçesinde, kayıkla açıldığı denizde bir süre sonra kaybolan İrfan Güven'in (67), 4 gün sonra, Doğukent sahilinde cansız bedeni bulundu.

Kayıp balıkçının 4 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı

Hayati AKBAŞ/ARHAVİ (Artvin), (DHA) - ARTVİN'in Arhavi ilçesinde, kayıkla açıldığı denizde bir süre sonra kaybolan İrfan Güven'in (67), 4 gün sonra, Doğukent sahilinde cansız bedeni bulundu.
Arhavi'de, cumartesi günü öğle saatlerinde, denize açılan İrfan Güven'in kayığının bir süre sonra boş olduğunu fark eden balıkçı arkadaşları, Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdi. Palamut avı sırasında denize düştüğü öne sürülen Güven için bölgeye gelen Sahil Güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Helikopter destekli ve gün boyu sürdürülen çalışmalarda, kayıp balıkçı bulunamadı. Güven'in bulunması için konsolosluk aracılığıyla durumunun iletildiği Gürcistan'da, ülkenin kara sularında Batum Sahil Güvenlik ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Kayıp balıkçının cansız bedeni, bu sabah saatlerinde, Arhavi'nin Doğukent sahilinde bulundu. Kayığından denize düştüğü sanılan İrfan Güven'in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERİşte güzel oyuncunun yeni mesleğiİşte güzel oyuncunun yeni mesleği
‘Türk-Japon Yılı’ 2020’ye taşındı‘Türk-Japon Yılı’ 2020’ye taşındı
Gaziantep'te askeri araç devrildi: 2 yaralıGaziantep'te askeri araç devrildi: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Trump için tehlike çanları çalıyor! Yardım istedi!

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Uçaklarda yeni dönem resmen başlıyor

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Çukur'da şaşırtan final! "Yaşamam için ölmen gerekiyordu"

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Falcao'ya müthiş teklif! Geri mi dönüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayakta alkışladı!

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

Başkan parlamentoyu, parlamento Devlet Başkanı'nı feshetti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'de gergin gece! Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Olayı duyan yakınları hastaneyi savaş alanına çevirdi!

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

Annesinin mezarı başında ölü bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

İstanbul'da genç kız kaldırımda vurulmuş halde bulundu

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Baldızını öldüren saldırgan, sahilde güneşlenirken yakalandı

Zeytinburnu'nda gasp edilmek istenen taksici boğazından bıçaklandı

İstanbul'da korkunç olay! Bu hale getirdi

Otomobilden ateş açan maskeli saldırganlar 2 kadını yaraladı

İki kadın sokakta dehşeti yaşadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.