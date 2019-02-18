HABER

Kayıp balıkçının cansız bedeni sahilde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 17:41 | Son Güncelleme

 İZMİR’in Urla ilçesinde, dün balık avlamak için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Kamil Şakar (60), Zeytinalanı Sahili'nde ölü bulundu.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Urla ilçesinde, dün balık avlamak için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Kamil Şakar (60), Zeytinalanı Sahili'nde ölü bulundu.
Urla’da yaşayan ve balık tutmak için dün sabah saatlerinde evden çıkan amatör balıkçı Kamil Şakar’ın akşam eve dönmemesi üzerine yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, bugün öğle saatlerinde Şakar’a ait tekneyi Zeytinalanı Sahili açıklarında pervanesi ağlara takılmış halde buldu. Bölgede araştırma yapan ekipler, Şakar’ın cansız bedenini yine aynı sahilde karaya vurmuş halde buldu. Şakar’ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Ona bir de şimdi bakın! Müthiş değişimOna bir de şimdi bakın! Müthiş değişim
Binlerce kişi gözünü ayırmadan izlediBinlerce kişi gözünü ayırmadan izledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.