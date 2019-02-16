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Kayıp balıkçının kayığı bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2019 18:41 | Son Güncelleme

BALIKESİR'de 4 gün önce kayıkla balık avına çıktığı Manyas Gölü'nde en son ağ toplarken görülen Birol Dayı'yı (43) arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı.

Kayıp balıkçının kayığı bulundu

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'de 4 gün önce kayıkla balık avına çıktığı Manyas Gölü'nde en son ağ toplarken görülen Birol Dayı'yı (43) arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı. Çalışmalarda Dayı'nın kayığı bulundu ancak balıkçıya ulaşılamadı.
Manyas ilçesi kırsal Kocagöl Mahallesi'nde oturan Birol Dayı'nın da aralarında bulunduğu balıkçılar, 4 kayıkla, 13 Şubat Çarşamba günü saat 09.00 sıralarında Manyas Gölü'ne balık avına çıktı. 3 kayıktaki balıkçılar bir süre sonra kıyıya geldi. En son ağ toplarken diğer kayıklardaki balıkçılar tarafından görülen Birol Dayı ise dönmedi. Ailesinin başvurusu üzerine Dayı'yı bulmak için arama çalışması başlatıldı, ancak sonuç alınamadı.
KAYIĞI BULUNDU
Kayıp balıkçı için bugün çalışmalara yeniden başlandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, AKUT ve 911 Bandırma Arama Kurtarma ekipleri ile Çanakkale Su Altı polislerinin yaptığı çalışmalarda Birol Dayı'nın kayığı bulundu. Ancak, ekiplerin olumsuz hava koşullarındaki tüm çabalarına rağmen Dayı'ya ulaşılamadı.
Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, "Ekiplerimiz her gün arama çalışmaları yapıyor, ancak gölde hava şartlarının olumsuzluğu, aramaları zora sokuyor. Arama çalışmalarında kayıp balıkçının en son göründüğü Manyas Gölü'nün Hamamlı Mahallesi yönünde kayığa ait şamandıraya ulaşılmış. Ancak kayığın etrafındaki balık ağları dalgıçlar için büyük risk oluşturduğundan, hava sakinleştiğinde önce ağlar buradan toplanacak ve sonrasında kayığın olduğu sularda arama yapılacaktır" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kayıp balıkçının kayığı bulunduKayıp balıkçının kayığı bulunduKayıp balıkçının kayığı bulunduKayıp balıkçının kayığı bulundu

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