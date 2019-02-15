Kayıp balıkçının teknesine ulaşıldı

Balıkesir’in Manyas ilçesinde gölde balık avlamaya gittiği sırada kaybolan balıkçının kayıp teknesine ulaşıldı.
Manyas’ta 12 Şubat tarihinde kendi teknesi ile gölde balık avlamaya gittiği sırada kaybolan Birol Dayı’nın arama çalışmaları aralıksız olarak Balıkesir itfaiyesi su altı arama kurtarma ekibi tarafından sürdürüldü. Olumsuz hava koşullarına rağmen devam eden kayıp arama çalışmaları sonucunda Birol Dayı’nın teknesine Balıkesir itfaiyesi su altı arama kurtarma ekibi tarafından ulaşıldı. Hava muhalefetine rağmen balıkçı dayının arama çalışmaları devam ediyor.
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