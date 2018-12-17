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Kayıp balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 15:05 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesindeki Derbent Baraj Gölü'nde önceki gün balık avlarken kayıktan düşüp kaybolduğu öne sürülen Onur Özcan'ı (51) arama çalışması sürüyor.

Ayhan AYDEMİR/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesindeki Derbent Baraj Gölü'nde önceki gün balık avlarken kayıktan düşüp kaybolduğu öne sürülen Onur Özcan'ı (51) arama çalışması sürüyor. Olay, önceki gün Bafra ilçesi Boğazkaya Mahallesi'ndeki Derbent Baraj Gölü'nde meydana geldi. Avlanmak için tek başına göle açılan Onur Özcan'ın kayığı, bir süre sonra boş halde bulundu. Yakınları, jandarmaya haber verdi. Topladığı ağları tekrar suya serdiği sırada göle düştüğü iddia edilen Özcan'ın bulunması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şubesi Sualtı Grup Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ancak henüz sonuç alınamadı. Onur Özcan'ı arama çalışmalarının bugün de devam ettiği belirtildi.

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